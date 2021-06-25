25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Татьяна Шабанова стала чемпионкой Беларуси в беге на 3000 м с препятствиями. Состязания проходят в столице на Национальном олимпийском стадионе "Динамо", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Спортсменка из Могилевской области показала итоговый результат - 10 мин. 26,90 сек. Серебро на счету столичной бегуньи Анны Кротовой - 10 мин. 58,40 сек. Замкнула тройку медалисток еще одна минчанка Алеся Дичковская - 11 мин. 10,54 сек.

У мужчин в данной дисциплине первенствовал Вячеслав Скудный из Могилевской области - 8 мин. 46,14 сек. Второе место занял Дмитрий Иваненко, представляющий Могилевскую и Гомельскую области. Его итоговый результат - 8 мин. 48,17 сек. Это его новый личный рекорд. Спортсмен из Могилевской области Дмитрий Савин замкнул тройку сильнейших - 8 мин. 52,51 сек.

В решающем забеге на 1500 м у женщин выиграла Ольга Немогай, выступающая за команды Минска и Гомельской области, - 4 мин. 22,80 сек. Второе место заняла Виктория Кушнир из Гродненской области - 4 мин. 23,34 сек. Третья позиция в итоговом протоколе у Екатерины Корнеенко. Представительница столицы показала на финише 4 мин. 25,80 сек.

У мужчин на данной дистанции победил спортсмен из Могилевской области Илья Карнаухов (3 мин. 43,45 сек.). Он опередил спортсменов из Кыргызстана Мусульмана Джоломанова (3 мин. 43,63 сек.) и Нурсултана Кенешбекова (3 мин. 43,76 сек.).

В метании диска у женщин золото выиграла представительница Индии Сима Пуниа - 58 м 62 см. Второе место заняла Владислава Жаворонкова - 52 м 45 см. Представительница Могилевской области установила личный рекорд - 52 м 45 см. Третье место у могилевчанки Светланы Серовой - 50 м 75 см.

Среди дискоболов-мужчин не было равных Евгению Богуцкому из Минской области. В своей лучшей попытке он отправил снаряд на 60 м 43 см. Серебро у спортсмена из Гродненской области Глеба Жука - 57 м 16 см. Его земляк из Гродненской области Владислав Пучко стал бронзовым медалистом турнира - 55 м 16 см. -0-