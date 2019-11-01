Татьяна Шаракова выиграла бронзу на этапе КМ по велоспорту на треке в Минске

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская велосипедистка Татьяна Шаракова выиграла бронзовую медаль в женской гонке по очкам на этапе Кубка мира по велоспорту на треке, который проходит в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Двукратная медалистка недавнего чемпионата Европы набрала по ходу состязаний 35 очков. Выиграла в данном виде программы американка Дженнифер Валент (66 пунктов). У финишировавшей со вторым показателем итальянки Марии Джулии Конфалоньери 38 баллов.

С 31 октября по 3 ноября Минск принимает первый в олимпийском сезоне этап Кубка мира по велоспорту на треке. В состязаниях принимают участие 57 команд из 44 стран мира, которые спорят за медали и рейтинговые очки к Играм-2020. В программу соревнований вошли такие дисциплины, как индивидуальный и командный спринт, командная и индивидуальная гонка преследования, кейрин, омниум, мэдисон и гонка по очкам.-0-