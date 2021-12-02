Теннисисты сборной Сербии вышли в 1/2 финала Кубка Дэвиса

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сербские теннисисты стали полуфиналистами розыгрыша Кубка Дэвиса, обыграв в четвертьфинале команду Казахстана со счетом 2:1, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первая ракетка мира Новак Джокович поучаствовал в двух победных матчах своей команды. Сначала он выиграл одиночный поединок у лидера казахстанской команды Александра Бублика, а в парной встрече вместе с Николой Качичем переиграл Андрея Голубева и Александра Недовесова. Завтра в первом полуфинале сербы будут соперничать со сборной Хорватии, одолевшей команду Италии со счетом 2:1.

Последний участник полуфинальной стадии определится сегодня в испанской столице после заключительного четвертьфинального матча между российскими теннисистами и сборной Швеции. Победителя этой игры 4 декабря ждет встреча с командой Германии, которая выиграла у сборной Великобритании с результатом 2:1.

Финальный матч 109-го по счету розыгрыша Кубка Дэвиса состоится в Мадриде 5 декабря.

В решающей встрече 2019 года сборная Испании победила команду Канады. В прошлом году турнир не проводился из-за пандемии COVID-19. Самая титулованная команда - сборная США, которая 32 раза завоевывала Кубок Дэвиса. У теннисистов Австралии 28 титулов, по 10 - у команд Великобритании и Франции. Из оставшихся участников нынешних соревнований этот турнир также выигрывали сборные Швеции (7 раз), Германии (3), Хорватии (2), России (2) и Сербии (1).

Теннисисты сборной Беларуси выступают в главных командных соревнованиях с 1994 года, их высшее достижение - выход в полуфинал в 2004 году.-0-