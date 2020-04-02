Теннисные турниры могут возобновиться не раньше 13 июля

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женская теннисная ассоциация (WTA) и Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) продлили перерыв всех соревнований, связанный с пандемией коронавируса, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Ранее теннисные турниры были остановлены до 7 июня, теперь принято решение, что пауза продлится минимум до 13 июля. Впервые с 1945 года не состоится Уимблдонский турнир, который должен был пройти с 29 июня по 12 июля. Организаторы планируют, что следующий, 134-й по счету, турнир на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса в Уимблдоне пройдет с 28 июня по 11 июля 2021 года.

Что касается еще одного турнира серии "Большого шлема" - открытого чемпионата Франции, который должен был пройти с 18 мая по 7 июня, - то его пока перенесли на осень. Если все будет нормально, то состязания на парижских кортах "Ролан Гаррос" состоятся с 20 сентября по 4 октября.

На время нынешнего карантина WTA и АТР заморозили рейтинги игроков.-0-