Тяжелоатлет Евгений Тихонцов не смог вмешаться в борьбу за медали Игр в Токио

31 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Белорусский тяжелоатлет Евгений Тихонцов не смог вмешаться в спор за медали Олимпиады, передает корреспондент БЕЛТА.

Выступающий в весовой категории 96 кг спортсмен в сумме двоеборья смог поднять в рывке 173 кг, однако в упражнении толчок не смог зафиксировать вес 201 кг и завершил выступление.

Олимпийским чемпионом стал представитель Катара Фарис Ибрахим Саид Хассуна Эль-Бах, установивший олимпийский рекорд - 402 кг (177 кг рывок и 225 кг толчок). Серебро у венесуэльца Кейдомара Санчеса Валленильи - 387 кг (177 кг + 210 кг). Бронзовая награда у тяжелоатлета из Грузии Антона Плесного - 387 кг (177 кг + 210 кг), который уступил сопернику серебро по дополнительным показателям.

Завтра на помост Tokyo International Forum выйдет вице-чемпионка Игр-2016 в Рио белоруска Дарья Наумова. Она выступит в весовой категории до 76 кг.-0-

Фото Оксаны Манчук