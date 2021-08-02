Тяжелоатлетка Ван Чжоуюй принесла 27-е олимпийское золото команде Китая

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Новости темы "Олимпиада в Токио"
2 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Китайская тяжелоатлетка Ван Чжоуюй стала олимпийской чемпионкой в весовой категории до 87 кг. Это 27-я золотая медаль олимпийской сборной Китая на Играх в японской столице, передает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня китаянка выиграла золото с результатом двоеборья 270 кг (120 кг - рывок и 150 кг - толчок). Серебряную награду завоевала эквадорская спортсменка Тамара Саласар - 263 кг (113 кг и 150 кг), бронзовым призером стала Крисмери Сантана из Доминиканской Республики - 256 кг (116 кг и 140 кг).
Также сегодня женщины разыграют олимпийские медали в весовой категории свыше 87 кг.-0-