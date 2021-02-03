"Торпедо-БелАЗ" и "Неман" сыграли вничью на футбольном турнире в Жодино

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередные матчи предсезонного футбольного турнира "Белазовец-2021" в Жодино завершились вничью, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом сегодняшнем поединке хозяева соревнований футболисты "Торпедо-БелАЗа" разошлись миром с гродненским "Неманом" - 2:2, а встреча "Слуцка" и "Ислочи" окончилась со счетом 1:1. В последнем туре состязаний в 1-й группе 5 февраля торпедовцы сыграют с "Ислочью", а "Слуцк" встретится с "Неманом".

4 февраля встречи второго тура пройдут в другой группе - дзержинский "Арсенал" будет соперничать с дублирующим составом минского "Динамо", а столичные "Крумкачы" сыграют с бобруйской "Белшиной". В стартовом туре "Арсенал" взял верх над "Крумкачамi" с минимальным преимуществом 1:0, а дублеры "Динамо" выиграли у "Белшины" с результатом 2:0.

Групповой этап завершится 6 февраля, а 7 февраля состоятся стыковые поединки за итоговые места.

Год назад в решающем поединке этого турнира футболисты "Слуцка" победили "Смолевичи" со счетом 3:1, а в игре за 3-е место гродненский "Неман" одолел "Витебск" в серии послематчевых пенальти - 5:4 (основное время - 0:0).-0-