29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тренерский штаб биатлонной сборной Беларуси определился с составом на второй этап КМ в Эстерсунде, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации биатлона.

Состав мужской сборной Беларуси таков: Антон Смольский, Дмитрий Лазовский, Сергей Бочарников, Максим Воробей, Никита Лобастов. Последний вызван в основную команду вместо Романа Елетнова, отправившегося стартовать в Кубке IBU.

В женской дружине обошлось без изменений: Динара Алимбекова, Анна Сола, Елена Кручинкина, Ирина Лещенко, Ирина Кручинкина.

Второй этап Кубка мира по биатлону, как и стартовый, примет Эстерсунд (Швеция). Его проведение намечено на 2-5 декабря. В программе состязаний спринтерские гонки, эстафеты и гонки преследования среди мужчин и женщин.-0-