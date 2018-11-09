Тренерский штаб ХК "Динамо-Минск" отправлен в отставку

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тренерский штаб хоккейного клуба "Динамо-Минск" отправлен сегодня в отставку, сообщили БЕЛТА в пресс-службе команды.
Как уточнили в клубе, главный тренер Горди Дуайер уволен. С тренерами Сергеем Стасем, Константином Кольцовым, тренером по вратарям Андреем Кудиным, тренером по физподготовке Геннадием Лянго и тренером-селекционером Юрием Кузьменковым контракты расторгнуты по соглашению сторон.
"Команде необходимы радикальные перемены, поэтому, обсудив положение дел совместно с тренерами, мы пришли к единодушному выводу, что прекращение сотрудничества с нынешним тренерским штабом должно придать положительный импульс нашей команде. Нам необходимо кардинальное улучшение практически всех компонентов игры. В такие моменты резкие решения оправданы, только так мы можем что-то изменить. О том, кто заменит Горди Дуайера и его ассистентов, будет вскоре объявлено. Новый тренерский штаб приступит к работе в ближайшее время, чтобы подготовить команду к матчу против "Трактора", - сказал генеральный директор "Динамо-Минск" Дмитрий Басков.
Канадский специалист Горди Дуайер принял минскую команду летом прошлого года. В текущем сезоне чемпионата КХЛ "Динамо" занимает последнее, 12-е, место в Западной конференции, от зоны плей-офф "зубров" отделяет семь очков.
После небольшого перерыва в чемпионате хоккеисты "Динамо" проведут три матча на домашней площадке на "Чижовка-Арене": 11 ноября с челябинским "Трактором", 13 ноября с магнитогорским "Металлургом" и 16 ноября с "Автомобилистом" из Екатеринбурга.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4185 BYN
|2.414 BYN
|2.423 BYN
|USD
|2.1336 BYN
|2.131 BYN
|2.135 BYN
|RUB
|3.1868 BYN
|3.171 BYN
|3.19 BYN