Тренерский штаб ХК "Динамо-Минск" отправлен в отставку

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тренерский штаб хоккейного клуба "Динамо-Минск" отправлен сегодня в отставку, сообщили БЕЛТА в пресс-службе команды.

Как уточнили в клубе, главный тренер Горди Дуайер уволен. С тренерами Сергеем Стасем, Константином Кольцовым, тренером по вратарям Андреем Кудиным, тренером по физподготовке Геннадием Лянго и тренером-селекционером Юрием Кузьменковым контракты расторгнуты по соглашению сторон.

"Команде необходимы радикальные перемены, поэтому, обсудив положение дел совместно с тренерами, мы пришли к единодушному выводу, что прекращение сотрудничества с нынешним тренерским штабом должно придать положительный импульс нашей команде. Нам необходимо кардинальное улучшение практически всех компонентов игры. В такие моменты резкие решения оправданы, только так мы можем что-то изменить. О том, кто заменит Горди Дуайера и его ассистентов, будет вскоре объявлено. Новый тренерский штаб приступит к работе в ближайшее время, чтобы подготовить команду к матчу против "Трактора", - сказал генеральный директор "Динамо-Минск" Дмитрий Басков.

Канадский специалист Горди Дуайер принял минскую команду летом прошлого года. В текущем сезоне чемпионата КХЛ "Динамо" занимает последнее, 12-е, место в Западной конференции, от зоны плей-офф "зубров" отделяет семь очков.

После небольшого перерыва в чемпионате хоккеисты "Динамо" проведут три матча на домашней площадке на "Чижовка-Арене": 11 ноября с челябинским "Трактором", 13 ноября с магнитогорским "Металлургом" и 16 ноября с "Автомобилистом" из Екатеринбурга.-0-