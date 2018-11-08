Тренеры женской сборной Беларуси по гандболу назвали состав на квалификацию ЧМ-2019

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тренерский штаб женской сборной Беларуси по гандболу во главе с Томажем Чатером назвал состав на матчи квалификационного турнира чемпионата мира 2019 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На тренировочный сбор, который стартует 19 ноября в минском дворце спорта "Уручье", вызваны 16 гандболисток:

вратари - Юлия Шут ("БНТУ-БелАЗ", Минская область), Юлия Кунцевич ("Городничанка", Гродно);

полевые игроки - Наталья Котина, Кристина Ахраменко, Виктория Шамановская, Ирина Тризно, Ирина Мокат, Екатерина Силицкая (все - "Гомель"), Анна Ящук ("Эльблонг", Польша), Татьяна Рудковская, Лилия Артюхович, Мария Коновал (все - "БНТУ-БелАЗ", Минская область), Карина Ежикова ("Подравка", Хорватия), Наталья Василевская ("Вылча", Румыния), Валентина Нестерук ("Люблин", Польша), Диана Ильина ("Глория Бузэу", Румыния).

Квалификационный турнир мирового первенства - 2019 пройдет в Греции. Соперниками белорусок в группе 3 будут сборные Португалии (23 ноября), Греции (24 ноября) и Италии (25 ноября). В следующий раунд отбора выйдут победители четырех групп, а также лучшая из команд, которые займут вторые места.-0-