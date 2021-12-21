Три белорусские волейболистки попали в сборную 11-го тура российской суперлиги

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три белорусские волейболистки попали в символическую сборную лучших игроков 11-го тура российской суперлиги. Такая информация размещена на официальной странице турнира в Instagram, сообщает БЕЛТА.

Лучшей диагональной была признана игрок "Ленинградки" и сборной Беларуси Анастасия Гарелик. На ее счету 37 очков. Это лучший результат сезона. Анастасия Гарелик побила достижение Ксении Парубец из "Уралочки-НТМК", набравшей 36 очков в матче пятого тура суперлиги.

Лучшей блокирующей стала Надежда Владыко из "Минчанки", которая в матче против "Динамо-Краснодар" шесть раз прерывала атаки соперниц, играя у сетки, что является лучшим показателем тура.

Лучшей доигровщицей тура признана еще одна представительница белорусской команды Надежда Смирнова. Она в победном поединке против краснодарской дружины (3:1), заработала 17 очков (16 в атаке +1 на блоке), став самой результативной волейболисткой матча.-0-