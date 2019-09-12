Три белорусских дзюдоиста проиграли стартовые поединки юниорского ЧЕ в Финляндии

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три белорусских атлета проиграли первые поединки юниорского чемпионата Европы по дзюдо, который проходит 12-15 сентября в Вантаа (Финляндия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорус Руслан Головачов (весовая категория 60 кг) не смог одолеть турка Салиха Йилдыза. Его партнер по команде, двукратный чемпион Юношеских олимпийских игр в Буэнос-Айресе Артем Колосов (60 кг) проиграл первую схватку итальянцу Бьяджо Д'Анджело.

Еще один белорус Дмитрий Мужайло (66 кг) уступил армянину Арсену Аведисяну.

За медали континентального форума 13 сентября поборются девушки в весовых категориях 63 и 70 кг, у парней сильнейших выявят в категориях 73 и 81 кг. Белорусскую юниорскую сборную представят Егор Трухан (73 кг), Виктория Новикова и Жанна Осипович (обе 70 кг).

Завершат чемпионат Европы 15 сентября командные соревнования в формате микст.

Участие в юниорском континентальном форуме принимают более 400 атлетов из 44 стран.-0-