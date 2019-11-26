Три хоккеиста "Гомеля" получили травмы в матче с "Динамо-Молодечно"

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три хоккеиста "Гомеля" получили травмы в матче чемпионата Беларуси с "Динамо-Молодечно", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации хоккея Беларуси.

Голкипер "рысей" Сергей Магарилов травмировал приводящие мышцы левого бедра. У молодого нападающего Глеба Андреева сотрясение мозга. Форвард Илья Серегин повредил кисть. "Ушиб внутренней поверхности правой кисти", - такой диагноз был внесен в официальный протокол матча.

"Гомель" обыграл 25 ноября в домашнем матче чемпионата Беларуси по хоккею молодечненское "Динамо" со счетом 2:1 (1:0, 1:1, 0:0).-0-