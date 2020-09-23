Три игрока "Руха" вошли в сборную тура футбольного чемпионата Беларуси

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три представителя брестского "Руха" включены в символическую сборную 24-го тура футбольного чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В команду тура вошли защитники брестского клуба Артем Рахманов и Александр Мигунов, а также полузащитник Владислав Васильев. Кроме того, в сборную минувшего игрового уик-энда попали Михаил Барановский ("Славия", Мозырь), Егор Филипенко, Максим Скавыш (оба - БАТЭ, Борисов), Артур Слабашевич, Зоран Марушич (оба - "Неман", Гродно), Кирилл Премудров ("Торпедо-БелАЗ", Жодино), Павел Савицкий ("Динамо", Брест) и Момо Янсане ("Ислочь", Минский район).

Турнирное положение: БАТЭ - 49 очков (24 матча), "Шахтер" (Солигорск) - 46 (24), "Неман" - 44 (24), "Торпедо-БелАЗ" - 41 (24), "Ислочь" - 41 (24), "Рух" - 36 (24), "Динамо" (Брест) - 35 (22), "Энергетик-БГУ" (Минск) - 34 (23), "Динамо" (Минск) - 33 (23), "Витебск" - 31 (24), "Минск" - 28 (23), "Славия" - 27 (22), "Слуцк" - 21 (22), "Городея" - 20 (24), "Белшина" (Бобруйск) - 20 (24), "Смолевичи" - 14 (23).

Бомбардирскую гонку 30-го чемпионата Беларуси возглавляют Максим Скавыш (БАТЭ) и Джасурбек Яхшибоев ("Шахтер"), забившие по 13 мячей.

В следующем туре встречаются:

26 сентября

"Энергетик-БГУ" - "Ислочь", "Городея" - "Славия", "Торпедо-БелАЗ" - "Неман", БАТЭ - "Динамо" (Брест);

27 сентября

"Белшина" - "Шахтер", "Динамо" (Минск) - "Витебск", "Рух" - "Слуцк";

28 сентября

"Минск" - "Смолевичи".-0-