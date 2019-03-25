Три команды одержали по две победы в двух турах квалификации Евро-2020

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. После двух стартовых туров отборочного турнира футбольного чемпионата Европы 2020 года три команды имеют по 6 очков из 6 возможных, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В квалификационной группе С лидерство неожиданно захватили футболисты Северной Ирландии, которые дважды добились успеха в Белфасте. В стартовом поединке они обыграли эстонцев - 2:0, затем одолели белорусов - 2:1. Белорусская сборная потерпела два поражения в двух матчах, кроме поражения от североирландцев подопечные Игоря Криушенко проиграли в Роттердаме голландцам - 0:4. В драматичном поединке фаворитов этой группы сборная Германии переиграла в Амстердаме команду Нидерландов со счетом 3:2.

Футболисты Польши лидируют в группе G, имея в своем активе две виктории. Сначала они одолели в Вене австрийцев - 1:0, затем переиграли в Варшаве сборную Латвии со счетом 2:0, для которой это второй неудачный поединок. На старте латвийские футболисты проиграли в Скопье македонцам - 1:3. Команда Австрии после домашнего фиаско проиграли и второй матч - в Хайфе сборной Израиля - 2:4.

В группе I без потерь идут бронзовые призеры ЧМ-2018 футболисты Бельгии, победившие в Брюсселе россиян 3:1 и в Никосии киприотов - 2:0. Сборная России после стартовой неудачи разгромила в гостях команду Казахстана со счетом 4:0, которая в первом матче неожиданно переиграла у себя дома гостей из Шотландии - 3:0. После этого шотландцы победили на выезде аутсайдера сборную Сан-Марино - 2:0.

Сегодня встречи второго тура состоятся еще в трех группах:

А - Черногория - Англия, Косово - Болгария;

В - Португалия - Сербия, Люксембург - Украина;

Н - Турция - Молдова, Франция - Исландия.

В остальных группах игры второго тура пройдут 26 марта:

D - Швейцария - Дания, Ирландия - Грузия;

F - Мальта - Испания, Норвегия - Швеция, Румыния - Фарерские острова.-0-