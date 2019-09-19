Тринадцать белорусских дзюдоистов выступят на этапе Гран-при в Ташкенте

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тринадцать белорусских дзюдоистов выступят на этапе Гран-при, который пройдет 20-22 сентября в Ташкенте, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Среди белорусских парней за награды престижных состязаний поборются Дмитрий Миньков и Дмитрий Шершань (оба - весовая категория 66 кг), Вадим Шока (73 кг), Юнус и Юсуп Бекмурзаевы (оба - 81 кг), Егор Воропаев (90 кг), Никита Свирид (100 кг), Даниэл Мукете (100 кг), Егор Кухаренко и Владислав Терпицкий (оба - свыше 100 кг).
У девушек на татами выйдут Ксения Данилович (52 кг), Ульяна Миненкова (57 кг) и Марина Слуцкая (свыше 78 кг).
Победители в первый день турнира, 20 сентября, определятся в весовых категориях 48 кг, 52 кг и 57 кг у женщин. Мужчины выявят сильнейших в категориях 60 кг и 66 кг.
В соревнованиях примут участие 467 спортсменов из 73 стран.-0-