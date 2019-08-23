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23 августа 2019, 09:15

Церемония открытия летнего ЧМ по биатлону состоялась в "Раубичах"

Александр Барауля
Александр Барауля

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Церемония открытия летнего чемпионата мира по биатлону состоялась сегодня в республиканском центре олимпийской подготовки по зимним видам спорта "Раубичи", передает корреспондент БЕЛТА.

Заместитель министра спорта и туризма Александр Барауля сказал, что организаторы приложили все усилия, чтобы данный турнир прошел на высоком уровне. Он выразил благодарность Международному союзу биатлонистов за оказанное доверие провести чемпионат мира по летнему биатлону и выразил надежду, что и в будущем Беларусь будет проводить крупные международные соревнования.

В церемонии открытия также принял участие первый вице-президент Международного союза биатлонистов (IBU) Иржи Гамза.

Иржи Гамза
Иржи Гамза

Белорусскую команду на состязаниях представляют Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Анна Сола, Ирина и Елена Кручинкины, Роман Елетнов, Антон Смольский, Сергей Бочарников, Максим Воробей и Виктор Кривко.

Среди белорусских юниоров за награды мирового форума поборются Наталья Карницкая, Карина Ануфриенко, Алина Пильчук, Дарья Кудаева, Арина Яборова, Анна Мусатова, Дмитрий Лазовский, Никита Лобастов, Роман Чепыжов, Кирилл Тюрин, Александр Мацкевич, Илья Авсеенко и Степан Данилов.

Сегодня победители определятся у взрослых атлетов и юниоров в суперспринте.

Участие в мировом форуме по летнему биатлону принимают около 250 спортсменов из 26 стран. Среди участников известные биатлонисты, призеры чемпионатов мира и Олимпийских игр - Тимофей Лапшин, Анна Фролина, Андрей Расторгуев, Екатерина Глазырина, Лариса Куклина, Красимир Анев, Валентина и Вита Семеренко, Сергей Семенов.

Завершатся состязания 25 августа.

Белорусские "Раубичи" принимают чемпионат мира по летнему биатлону во второй раз. До этого мировое первенство проводилось в 1999 году.-0-

Фото Дениса Костюченко

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