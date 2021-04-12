"Цмокi-Мiнск" примут "Локомотив-Кубань" в матче Единой лиги ВТБ

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" проведут сегодня очередной домашний матч в Единой лиге ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На площадке "Минск-Арены" подопечные Ростислава Вергуна примут одного из фаворитов лиги - краснодарский клуб "Локомотив-Кубань". Игра начнется в 19.00 и будет показана в прямом эфире телеканала "Беларусь 5". Минчане проводят этот сезон неудачно: в 20 матчах одержано лишь две победы, причем в десяти последних встречах они потерпели поражения. На прошлой неделе "драконы" проиграли в Перми местной "Парме" со счетом 65:74 и находятся на последнем, 13-м, месте в турнирной таблице. Краснодарская команда в предыдущем туре обыграла у себя дома казахстанскую "Астану" из Нур-Султана с результатом 90:84 и занимает сейчас 4-е место, одержав 15 викторий.

Впереди баскетболисты питерского "Зенита", у которых 19 побед, у московского ЦСКА 16 выигрышей, по 15 викторий в активе казанского УНИКСа и "Локомотива-Кубани".

В плей-офф "банковского" турнира по итогам регулярного сезона выйдут восемь лучших клубов.-0-