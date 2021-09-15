"Цмокi-Мiнск" пробились в финал квалификации баскетбольной Лиги чемпионов

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" пробились в финал квалификационного раунда Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в итальянском Тревизо чемпионы Беларуси одолели в полуфинале нидерландский клуб "Лейден" с разницей в два очка - 69:67 (15:19, 19:12, 12:15, 23:21). Самым результативным в составе победителей стал Роберт Апшоу, набравший 17 очков.

В решающем матче за выход в групповой этап чемпионской Лиги подопечные Ростислава Вергуна 17 сентября встретятся с победителем второго полуфинального матча между датским клубом "Баккен Беарз" из Орхуса и хозяином турнира "Тревизо". Если минчане пробьются в групповой раунд ЛЧ, то попадут в предварительный квартет D, где их соперниками будут латвийский ВЭФ из Риги, греческий АЕК из Афин и венгерский "Фалко" из Сомбатхея. Если же "драконы" не смогут выйти в группу чемпионской Лиги, то им придется перебазироваться в групповой этап менее рейтингового континентального турнира - Кубка ФИБА.

После возвращения из Италии "Цмокi-Мiнск" будут готовиться к первому матчу нового сезона Единой лиги ВТБ - 23 сентября они примут на своей арене действующего чемпиона "банковского" турнира московский ЦСКА. В этом сезоне в Единой лиге ВТБ сыграют 13 команд, которые проведут двухкруговой турнир с матчами дома и в гостях. Затем восемь лучших клубов продолжат борьбу за награды в сериях плей-офф.-0-