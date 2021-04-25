"Цмокi-Мiнск" завершат сезон Единой лиги ВТБ матчем в Нур-Султане

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Единой лиге ВТБ сегодня состоятся заключительные встречи регулярного сезона, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Аутсайдеры турнира баскетболисты "Цмокi-Мiнск" свой последний поединок проведут в казахстанском Нур-Султане против местной "Астаны" (начало в 14.00; прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5").

На этой неделе подопечные Ростислава Вергуна уступили в Минске подмосковным "Химкам" со счетом 65:81, а баскетболисты "Астаны" на своей арене победили польский клуб "Зелена Гура" с результатом 88:82. Чуть больше месяца назад минчане проиграли казахстанской команде на своей арене с разницей в два очка - 78:80. Оба соперника уже давно потеряли шансы пробиться в восьмерку команд, которые продолжат борьбу за награды "банковского" турнира. В активе минских "драконов" всего две виктории в 23 проведенных матчах, у "Астаны", так же, как у красноярского "Енисея", шесть побед.

Восемь участников плей-офф Единой лиги ВТБ уже известны: "Зенит" (Санкт-Петербург), УНИКС (Казань), ЦСКА (Москва), "Локомотив-Кубань" (Краснодар), "Нижний Новгород", "Химки", "Парма" (Пермь), "Зелена Гура" (Польша).

Четвертьфинальные серии пройдут до двух побед, полуфинальные и финальная серии продлятся до трех викторий одной из команд. Нокаут-раунд начнется 10 мая и завершится не позднее 14 июня.-0-