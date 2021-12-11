ЦСКА поднялся на третье место в футбольном чемпионате России

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты ЦСКА поднялись на третье место в чемпионате России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В домашнем матче 18-го тура московские армейцы обыграли тульский "Арсенал" со счетом 2:0. Голевой дубль в этой встрече оформил Антон Заболотный - на 33-й минуте он забил свой первый мяч, а на 75-й минуте игры отличился во второй раз, реализовав пенальти. С таким же результатом футболисты "Крыльев Советов" победили в Самаре казанский "Рубин". Оба мяча были забиты во втором тайме - на 62-й минуте счет открыл Иван Сергеев, а незадолго до финального свистка отличился Сергей Пиняев. Белорусский защитник самарского клуба Дмитрий Прищепа остался в запасе.

"Ростов" у себя дома неожиданно крупно проиграл "Уралу" из Екатеринбурга со счетом 1:4. Все мячи были забиты до перерыва. Ворота хозяев дважды поразил Рамазан Гаджимурадов, по одному голу забили Арсен Адамов и Эрик Бикфалви, ростовчане смогли ответить лишь голом Дмитрия Полоза с пенальти.

Завтра в центральном поединке 18-тура идущее вторым московское "Динамо" примет на своей арене лидера российской премьер-лиги питерский "Зенит". Динамовцы отстают от действующего чемпиона на два очка и в случае победы обойдут "Зенит" в турнирной таблице. Московский "Локомотив" с белорусами Виталием Лисаковичем и Кириллом Зиновичем в составе встретятся у себя дома с футболистами "Уфы". "Краснодар" под руководством белорусского тренера Виктора Гончаренко и защитником Александром Мартыновичем в составе примут на своем поле "Нижний Новгород". В Грозном местный "Ахмат" будет соперничать с гостями из "Химок". В последнем матче этого тура футболисты "Сочи" 13 декабря сыграют на своей арене с московским "Спартаком".

Положение в лидирующей группе российского чемпионата сейчас таково: "Зенит" - 37 очков, "Динамо" - 35, ЦСКА - 30, "Краснодар", "Сочи" - по 28. Внизу турнирной таблицы "Химки" - 14 очков, 16 баллов имеет "Уфа". Список лучших бомбардиров возглавляет 21-летний нападающий "Уфы" Гамид Агаларов, забивший 13 мячей.-0-