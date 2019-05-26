ЦСКА Виктора Гончаренко занял 4-е место в чемпионате России и сыграет в групповом этапе Лиги Европы

Во время матча ЦСКА - "Крылья Советов". Фото ПФК ЦСКА

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты московского ЦСКА под руководством белорусского тренера Виктора Гончаренко заняли 4-е место в чемпионате России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в заключительном матче российского первенства армейцы разгромили на своем поле самарские "Крылья Советов" со счетом 6:0. Голевой дубль оформил Федор Чалов, который с 15 мячами стал лучшим бомбардиром чемпионата России. ЦСКА набрал 51 очко, стал 4-м в российской премьер-лиге и напрямую вышел в групповой этап Лиги Европы.

В Лиге Европы выступит и московский "Спартак", уступивший на выезде "Оренбургу" - 0:2. Белорусский защитник оренбуржцев Михаил Сиваков провел весь матч.

Путевку в Лигу Европы получил также тульский "Арсенал", за который выступает белорус Максим Володько. В 30-м туре туляки в гостях сыграли вничью с московским "Динамо" - 3:3.

Чемпион России "Зенит" в Санкт-Петербурге одержал крупную победу над красноярским "Енисеем" 4:1, который покидает премьер-лигу.

Еще один неудачник сезона махачкалинский "Анжи" проиграл на своем поле "Уралу" из Екатеринбурга со счетом 0:2. Белорусский защитник уральцев Денис Поляков на поле не выходил.

Вместе с зенитовцами в групповой этап Лиги чемпионов пробился московский "Локомотив", одолевший на своем поле "Уфу" 1:0.

Футболисты "Краснодара" с белорусским защитником Александром Мартыновичем в составе с таким же результатом переиграли казанский "Рубин" и сыграют в квалификации чемпионской Лиги.

В Грозном местный "Ахмат" со счетом 1:0 переиграл "Ростов", в составе которого играет белорусский полузащитник Тимофей Калачев.

Итоговое положение:

1. "Зенит" - 64 очка,

2. "Локомотив" - 56,

3. "Краснодар" - 56,

4. ЦСКА- 51,

5. "Спартак" - 49,

6. "Арсенал" - 46,

7. "Оренбург" - 43,

8. "Ахмат" - 42,

9. "Ростов" - 41,

10. "Урал" - 38,

11. "Рубин" - 36,

12. "Динамо" - 33,

13. "Крылья Советов" - 28,

14. "Уфа" - 26,

15. "Анжи" - 21,

16. "Енисей" - 20.

Элитный дивизион российского чемпионата покидают "Анжи" и "Енисей", которых заменят "Тамбов" и "Сочи". В переходных матчах за право сыграть в премьер-лиге "Крылья Советов" поспорят с "Нижним Новгородом", "Уфа" - с "Томью". Встречи состоятся 30 мая и 2 июня.-0-

Фото ПФК ЦСКА