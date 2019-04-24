ЦСКА выиграл у "Анжи" в матче футбольного чемпионата России

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты московского ЦСКА, который тренирует белорусский специалист Виктор Гончаренко, одержали победу в матче 25-го тура чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В начале первого тайма домашней встречи с махачкалинским "Анжи" счет открыл словенский полузащитник армейцев Яка Бийол. Через 10 минут после перерыва исландец Арнор Сигурдссон забил второй гол, установив окончательный результат - 2:0. Благодаря этой победе ЦСКА поднялся на 3-е место в турнирной таблице.

Футболисты "Краснодара" в Грозном разошлись миром с местным "Ахматом" - 1:1. Капитан краснодарцев белорусский защитник Александр Мартынович вышел в стартовом составе и, получив второе предупреждение на 4-й компенсированной минуте второго тайма, был удален с поля.

Идущий вторым действующий чемпион России московский "Локомотив" переиграл на выезде "Ростов" - 2:1. Голевой дубль у победителей оформил перуанец Джефферсон Фарфан.

В Казани футболисты "Рубина" сыграли вничью с "Уфой" - 1:1.

В заключительном матче сегодняшнего игрового дня лидер турнира питерский "Зенит" принимает на своей арене гостей из московского "Динамо".

Положение в группе лидеров сейчас таково: "Зенит" - 51 очко (24 матча), "Локомотив" - 46 (25), ЦСКА - 44 (25), "Краснодар" - 43 (25).-0-

Фото ЦСКА