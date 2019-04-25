Тульский "Арсенал" разгромил "Спартак" в матче футбольного чемпионата России

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Московский "Спартак" потерпел крупное поражение от тульского "Арсенала" в гостевом матче 25-го тура чемпионата России - 0:3, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Спартаковцы очень неудачно начали встречу, пропустив 3 мяча к 37-й минуте первого тайма. После перерыва москвичи пытались исправить положение, но их атаки были сумбурными и так и не привели к взятию ворот "Арсенала". Тульские футболисты второй раз обыграли спартаковцев в нынешнем первенстве - в первом круге они победили в Москве со счетом 3:2.

Результаты остальных встреч 25-го тура российской премьер-лиги: "Ахмат" (Грозный) - "Краснодар" - 1:1, ЦСКА (Москва) - "Анжи" (Махачкала) - 2:0, "Ростов" - "Локомотив" (Москва) - 1:2, "Рубин" (Казань) - "Уфа" - 1:1, "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Динамо" (Москва) - 2:0, "Крылья Советов" (Самара) - "Урал" (Екатеринбург) - 0:1, "Енисей" (Красноярск) - "Оренбург" - 2:1.

Положение в лидирующей группе после 25 туров: "Зенит" - 51 очко, "Локомотив" - 46, ЦСКА - 44 (25), "Краснодар" - 43. Замыкает таблицу "Енисей", у которого 16 очков, на 15-м месте "Анжи", набравший 19 баллов, на 3 очка больше у футболистов "Уфы".

В центральном матче 26-го тура футболисты "Краснодара" 28 апреля примут ЦСКА. Лидер турнира "Зенит" сыграет на своем поле с "Крыльями Советов", "Локомотив" у себя дома встретится с "Енисеем".-0-