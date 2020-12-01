Турнир европейской олимпийской квалификации по боксу возобновится в апреле 2021 года

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определены сроки проведения европейского квалификационного турнира по боксу к Играм в Токио, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК.

Европейский квалификационный олимпийский турнир пройдет в Лондоне с 22 по 26 апреля 2021 года. Соревнования возобновятся с того момента, на котором они были остановлены в 2020 году, и будут проходить за закрытыми дверями. В столице Великобритании 176 боксеров из стран Европы разыграют путевки на Олимпиаду в Токио в восьми мужских и пяти женских весовых категориях.

В 2020-м турнир начался 14 марта на арене Copper Box Arena в Олимпийском парке королевы Елизаветы в Лондоне, а через три дня был приостановлен из-за неблагоприятной ситуации по распространению коронавируса.

МОК приостановил членство AIBA в июне и создал специальную комиссию по проведению квалификационных соревнований и олимпийского турнира по боксу на Играх в столице Японии. Летние Игры в Токио были перенесены на год и пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.-0-