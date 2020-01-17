Турнир по смешанным единоборствам проведут в Чечерске

17 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Открытый турнир по смешанным единоборствам "Дело отважных", посвященный памяти сотрудников милиции, погибших на Чечерской земле, проведут в райцентре 18 января, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы мероприятия.

Соревнования на базе детско-юношеской спортивной школы объединят участников в возрасте от 10 до 18 лет из Гомельской и Могилевской областей. За победу поборются команды из Речицы, Жлобина, Гомеля, Мозыря, Белыничей, Могилева. По итогам поединков определят победителей, которых наградят дипломами и подарками. Предусмотрены и персональные номинации.

Минутой молчания почтят атлеты и зрители память сотрудников милиции, погибших на Чечерской земле. Как рассказали в РОВД, с ноября 1922 года на территории района при исполнении служебного долга оборвались жизни четырех правоохранителей. Так, Иван Соколов погиб при поимке полицая в 1947 году. В 1965-м выпущенная бандитом пуля настигла старшего лейтенанта Михаила Малайчука. Заместителя начальника Чечерского отдела милиции Ивана Балахонова январским вечером 1966-го выстрелом из парабеллума смертельно ранил при задержании преступник. Участковый инспектор Михаил Клименков в мае 1970 года увидел за рулем автомобиля пьяного водителя, грубо нарушавшего правила дорожного движения, попытался остановить авто, однако погиб под его колесами.

В программу турнира включена и познавательная составляющая. Так, возможность изучить салоны специальных машин представится и участникам, и болельщикам на выставке техники РОВД, отдела Департамента охраны, РОЧС. Со своей работой познакомят кинологи, спасатели. Милиционеры продемонстрируют эпизод задержания условного преступника. Кроме того, в фойе спортивной школы будут открыты выставки оружия ОМОНа, книг.

В числе организаторов турнира Чечерский РОВД, райисполком, Гомельский клуб "Легион", областная организация по развитию смешанных единоборств "ОСЕ".-0-