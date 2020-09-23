23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Турнир серии "Большого шлема" по дзюдо в Японии отменен. Такая информация содержится на официальном сайте Международной федерации дзюдо (IJF), сообщает БЕЛТА

Причиной отмены престижного старта, который в декабре должна была принимать Осака, названа пандемия коронавируса.

"В свете продолжающейся неопределенности, все еще существующей вокруг пандемии COVID-19, а также с учетом того, что Япония является страной, принимающей Олимпийские игры, IJF следует проявлять особую осторожность при планировании мероприятий в Японии. Учитывая, что в календаре уже есть несколько мероприятий IJF, множество национальных соревнований, которые пройдут с начала 2021 года, решено отменить этот этап "Большого шлема", а не переносить", - говорится в заявлении IJF.

Об отмене других стартов под эгидой Международной федерации дзюдо пока не сообщается. Ожидается решение властей Венгрии относительно будущего будапештского турнира серии "Большого шлема". Старт намечен на конец октября. А вот власти Катара подтвердили проведение у себя турнира серии "Мастерс" с 11 по 13 января 2021 года. -0-