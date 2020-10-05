Пять случаев коронавируса выявлено в ХК "Динамо-Минск"

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. У пяти хоккеистов минского "Динамо" тест на коронавирус дал положительный результат. Такая информация содержится на официальном сайте "зубров", сообщает БЕЛТА.

Ранее сообщалось, что после прилета в Ригу на матч регулярного чемпионата КХЛ с местным "Динамо" в команде была выявлена вспышка коронавируса. Положительные тесты на инфекцию оказались у ряда игроков, а также членов административно-тренерского штаба. По возвращении игроков "Динамо" в Минск ее представители прошли повторное тестирование. На этот раз тесты динамовцев провели в сети медицинских лабораторий KDL, партнера КХЛ.

"У большей части команды тестирование показало отрицательный результат, а у пяти человек дало положительную реакцию - они уже изолированы. Врачами команды ведется мониторинг состояния здоровья игроков, тренеров и административного персонала. Их ждет дополнительное тестирование", - говорится в сообщении.

Следующие поединки команда проведет на "Минск-Арене". 7 октября "зубры" сыграют с "Сочи", 9 октября - с "Куньлунем", 11 октября - с рижским "Динамо", 16 октября - с "Локомотивом" (перенесенная встреча) и 18 октября - с московским "Спартаком".-0-