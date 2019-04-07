Участие в ЧЕ по борьбе в Румынии примут 29 белорусских атлетов

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате Европы по борьбе, который пройдет 8-14 апреля в Бухаресте (Румыния), выступят 29 белорусских атлетов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусской федерации борьбы (БФБ).

В состязаниях примут участие более 520 спортсменов из 38 стран.

В вольной борьбе белорусскую команду представят Димчик Ринчинов (весовая категория - 57 кг), Андрей Бекренев (61 кг), Гусейн Шахбанов (65 кг), Георгий Колиев (70 кг), Азамат Нуриков (74 кг), Андрей Карпач (79 кг), Али Шабанов (86 кг), Гаджи Раджабов (92 кг), Александр Гуштын (97 кг) и Виталий Песняк (120 кг).

Среди представителей греко-римского стиля на ковер спортивной арены The Polyvalent Hall выйдут Дмитрий Бричак (60 кг), Максим Негода (63 кг), Ярослав Кардаш (67 кг), Антон Коробов (72 кг), Павел Лях (77 кг), Виктор Сосуновский (82 кг), Николай Стадуб (87 кг), Сергей Стародуб (97 кг) и Георгий Чугошвили (130 кг).

За награды континентального форума у женщин поборются Ксения Станкевич (50 кг), Ванесса Колодинская (53 кг), Залина Сидакова (55 кг), Ирина Курочкина (57 кг), Екатерина Гончар (59 кг), Кристина Сазыкина (62 кг), Кристина Федорашко (65 кг), Евгения Андрейчикова (68 кг), Анастасия Зименкова (72 кг) и Наталья Ланько (76 кг).

Председатель БФБ Камандар Маджидов сказал, что предстоящий чемпионат Европы - отличная возможность посмотреть молодых атлетов. "Также после континентального форума наиболее перспективных атлетов мы включим в список на II Европейские игры в Минске. Дома мы не можем выступить плохо, будем стараться побеждать и доказывать превосходство белорусской школы борьбы", - отметил он.

Борьба входит в программу II Европейских игр. В минском Дворце спорта в июне текущего года будет разыграно 18 комплектов медалей в трех видах борьбы.-0-