Участие в юношеском ЧЕ по тяжелой атлетике в Израиле примут 27 белорусских спортсменов

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участие в чемпионате Европы U15 и U17 по тяжелой атлетике, который пройдет 7-14 декабря в израильском Эйлате, примут 27 белорусских спортсменов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе национальной команды Беларуси по тяжелой атлетике.
В группе U17 выступят Александр Марченко (весовая категория 49 кг), Егор Попов (55 кг), Михаил Середа (61 кг), Дмитрий Ходас, Сергей Козырев (оба - 67 кг), Сергей Шаренков, Алексей Яшкин (оба - 89 кг), Тимофей Новогран (102 кг), Ирина Грекова (45 кг), Диана Моисеевич (59 кг), Диана Савченко (76 кг), Дарья Хейдер и Любовь Чекалинская (обе - 81 кг).
В категории U15 на помост выйдут Роман Незговоров (49 кг), Давид Евдокимович, Егор Гринко (оба - 61 кг), Игнат Павлюковец, Даниил Ильин (оба - 73 кг), Роберт Куровский, Владислав Сакович (оба - 89 кг), Илья Якян (102 кг), Кристина Крачева (55 кг), Екатерина Якушева, Дана Курешова (обе - 59 кг), Екатерина Левыченкова (64 кг), Рина Литошик (71 кг) и Алеся Царенок (76 кг).
За награды форума поборются около 500 атлетов из 40 стран Европы.-0-