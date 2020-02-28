Участие в международном турнире в Польше примут 11 белорусских дзюдоистов

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участие в международном турнире по дзюдо European Judo Open, который пройдет с 29 февраля по 1 марта в Варашаве (Польша), выступят 11 белорусских спортсменов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусской федерации дзюдо.

Среди белорусских парней за награды соревнований поборются Дмитрий Мужайло (весовая категория 66 кг), Виктор Кляусов (90 кг), Иван Дубина (90 кг), Александр Сидорик (90 кг) и Егор Кухаренко (свыше 100 кг).

У девушек на татами выйдут Ксения Данилович (52 кг), Алеся Млечко (52 кг), Ульяна Миненкова (57 кг), Жанна Осипович (70 кг), Виктория Новикова (70 кг) и Дарья Концевая (78 кг).

Участие в турнире примут около 400 спортсменов из 44 стран.-0-