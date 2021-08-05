Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Четверг, 5 августа 2021
Минск Сплошная облачность +15°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
00:16 Самолет Екатеринбург - Москва совершил экстренную посадку в Казани В мире
00:01 Участники XXXII летних Олимпийских игр сегодня разыграют 27 комплектов наград Спорт
04.08.21
04.08.21 23:23 В Греции спасли от пожара Древнюю Олимпию В мире
04.08.21 22:36 В результате стрельбы на парковке торгового центра в Швеции ранены три человека В мире
04.08.21 21:55 Московский "Спартак" проиграл "Бенфике" в квалификации Лиги чемпионов Спорт
04.08.21 21:51 ВОЗ отметила стабилизацию и медленное снижение случаев коронавируса в России В мире
04.08.21 21:47 БЖД объявила конкурс фотографий и рисунков об истории и современности маршрута Москва - Брест Общество
04.08.21 21:44 Лесной пожар на западе Турции достиг теплоэлектростанции В мире
04.08.21 21:36 Полиция Бейрута применила слезоточивый газ и водометы для разгона демонстрантов В мире
04.08.21 21:25 Интерактивная выставка "Исторический багаж" открылась на вокзале станции Минск-Пассажирский Культура
04.08.21 21:15 Минздрав Турции зафиксировал максимальный с 1 мая прирост числа заразившихся COVID-19 В мире
04.08.21 21:13 Тарифы на железнодорожные перевозки пассажиров увеличатся на 5-15% - МАРТ Общество
04.08.21 21:10 Дзермант: Беларусь - своеобразный страж на стыке двух цивилизаций Политика
04.08.21 20:59 "Облако сюрреализма": выставка картин Игоря Карпова открылась в Минске Культура
04.08.21 20:47 Суд в Витебске приговорил мужчину к 1,5 года ограничения свободы за оскорбительный комментарий в соцсети Происшествия
04.08.21 20:43 В ЕАЭС утверждены документы для реализации пилотного проекта в области внешней электронной торговли Экономика
04.08.21 20:27 Создание медиахаба и базы волонтеров - Гомельский обком БРСМ о стратегии развития до 2025 года Регионы
04.08.21 20:23 Политолог: действуя спокойно и последовательно, белорусы смогут достичь хороших результатов в экономике Общество
04.08.21 20:16 Поступления в бюджет от деятельности Минской таможни в I полугодии составили более Br2,6 млрд Экономика
04.08.21 20:03 Шкловский район первым в области приступил к прессованию льнотресты в рулоны Регионы
04.08.21 19:54 Иностранным дипломатам в Беларуси доведена информация о драматических процессах на белорусско-литовской границе Политика
04.08.21 19:47 Лукашенко поздравил Пашиняна с назначением на должность премьер-министра Армении Президент
04.08.21 19:34 Столинский район первым в Брестской области завершил уборку зерновых Регионы
04.08.21 19:30 Система здравоохранения справилась - Караник оценил борьбу с первыми последствиями пандемии в Беларуси Общество
04.08.21 19:15 Кочанова рассказала о встрече с Тихановской один на один Общество
04.08.21 19:08 Директор фирмы в Молодечно задержан за призывы оказывать сопротивление милиционерам Происшествия
04.08.21 18:59 СК выясняет обстоятельства убийства гражданина Ирака на белорусско-литовской границе Происшествия
04.08.21 18:53 Эйсмонт: президентские выборы в прошлом году могли быть перенесены, но Лукашенко настоял на их проведении Политика
04.08.21 18:53 КГБ получил из Кипра несколько новых томов материалов по делу Бабарико Общество
04.08.21 18:50 Иностранные государства использовали НКО в качестве мягкой силы против Беларуси - Тертель Общество
Все новости
Все новости
Спорт
05 августа 2021, 00:01

Участники XXXII летних Олимпийских игр сегодня разыграют 27 комплектов наград

Вечерний Токио
Вечерний Токио
Новости темы "Олимпиада в Токио"
В Токио избраны новые члены комиссии спортсменов МОК
ФОТОФАКТ: Вечерний Токио

5 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Участники XXXII летних Олимпийских игр в японской столице сегодня разыграют 27 комплектов наград, передает корреспондент БЕЛТА.

Белорусы сегодня точно не останутся без медали. Как минимум серебро в женской борьбе гарантировала себе Ирина Курочкина, которая в олимпийском финале весовой категории 57 кг сразится с олимпийской чемпионкой Рио-2016 японской спортсменкой Рисако Каваи. Через утешительные поединки до бронзы в весовой категории 86 кг может добрать борец вольного стиля Али Шабанов. На олимпийском гребном канале Ольга Худенко и Марина Литвинчук выступят в финальном заезде байдарок-одиночек на дистанции 500 м. В финале соревнований на каноэ-одиночке на дистанции 200 м за награды поспорит Елена Ноздрева. В соревнованиях по спортивной ходьбе на 20 км выступит Александр Ляхович. В секторе для прыжков с шестом за медали будет сражаться Ирина Жук. В трековых велогонках Евгений Королек выступит в омниуме.

Без белорусов определятся олимпийские чемпионы и призеры в соревнованиях по плаванию на открытой воде, скейтбордингу, боксу, прыжкам в воду, скалолазанию, хоккею на траве, настольному теннису и каратэ.

Также сегодня начнутся соревнования по современному пятиборью. У женщин Беларусь представят Ольга Силкина и Анастасия Прокопенко, в мужском турнире выступит Илья Полозков. Свои стартовые поединки проведут борцы вольного стиля Магомедхабиб Кадимагомедов (весовая категория 74 кг) и Денис Хроменков (125 кг). На турнире по женской борьбе выступит Ванесса Колодинская (53 кг). Виталий Жук продолжит состязания в десятиборье. Карина Демидик попытается пробиться в финал состязаний по прыжкам в высоту.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Олимпиада Япония
Новости рубрики Спорт
Фото РИА Новости Московский "Спартак" проиграл "Бенфике" в квалификации Лиги чемпионов
Фото Reuters В Токио избраны новые члены комиссии спортсменов МОК
И мы в провинции можем что-то сделать - тренер Литвиновича о том, почему золотая медаль не стала для него сюрпризом
Китайские спортсмены завоевали 70 наград и сохраняют лидерство в медальном зачете Олимпийских игр
Фото из архива Могилевский аэроклуб стал базой подготовки к ЧМ национальной сборной по парашютному спорту
Войцех Новицкий. Фото EPA-EFE Польский спортсмен Войцех Новицкий стал олимпийским чемпионом в метании молота
Главное
Фото из архива. "Большой разговор с Президентом". Александр Лукашенко во время встречи с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ, 2019 год На участие в "Большом разговоре с Президентом" поступило уже более 300 заявок
О шокирующем убийстве иракца доложено Президенту Беларуси
Головченко: разрабатывая стратегии развития предприятий необходимо опираться на существующие реалии
Получи 2000 рублей за креатив! Конкурс Minsk World продолжает принимать заявки!
Топ-новости
Эйсмонт: президентские выборы в прошлом году могли быть перенесены, но Лукашенко настоял на их проведении
КГБ назвал имена тех, кто стоит за попытками переворота в Беларуси
Бронзовый призер Недосеков: моя следующая цель - прыгнуть выше и получить золото
"Сильно кашлял и задыхался" - пограничники рассказали подробности о найденном у границы человеке
Политолог: действуя спокойно и последовательно, белорусы смогут достичь хороших результатов в экономике
Беларусь и Китай: рост делового сотрудничества и взаимодействие в выпуске лекарств при лечении коронавируса
Земельный вопрос и финансовое положение предприятия - Субботин провел личный прием граждан
Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 16 районах Беларуси
Тарифы на железнодорожные перевозки пассажиров увеличатся на 5-15% - МАРТ
Ирина Курочкина вышла в финал Олимпиады в турнире по женской борьбе
ФОТОФАКТ: Вечерний Токио
Стаж и пенсии, матпомощь инвалидам - с какими вопросами пришли на прием к Костевич
БУТБ открывает широкие перспективы для развития взаимной торговли Беларуси и Пакистана - посол
В Узбекистане пришлись по вкусу белорусские говядина, сыры и масло
Первые участники инициативы "Импульс единству" побывали в Минске и посетили Дворец Независимости
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
гороскоп гороскоп
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Олимпиада в Токио Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.