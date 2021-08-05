Участники XXXII летних Олимпийских игр сегодня разыграют 27 комплектов наград

5 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Участники XXXII летних Олимпийских игр в японской столице сегодня разыграют 27 комплектов наград, передает корреспондент БЕЛТА.

Белорусы сегодня точно не останутся без медали. Как минимум серебро в женской борьбе гарантировала себе Ирина Курочкина, которая в олимпийском финале весовой категории 57 кг сразится с олимпийской чемпионкой Рио-2016 японской спортсменкой Рисако Каваи. Через утешительные поединки до бронзы в весовой категории 86 кг может добрать борец вольного стиля Али Шабанов. На олимпийском гребном канале Ольга Худенко и Марина Литвинчук выступят в финальном заезде байдарок-одиночек на дистанции 500 м. В финале соревнований на каноэ-одиночке на дистанции 200 м за награды поспорит Елена Ноздрева. В соревнованиях по спортивной ходьбе на 20 км выступит Александр Ляхович. В секторе для прыжков с шестом за медали будет сражаться Ирина Жук. В трековых велогонках Евгений Королек выступит в омниуме.

Без белорусов определятся олимпийские чемпионы и призеры в соревнованиях по плаванию на открытой воде, скейтбордингу, боксу, прыжкам в воду, скалолазанию, хоккею на траве, настольному теннису и каратэ.

Также сегодня начнутся соревнования по современному пятиборью. У женщин Беларусь представят Ольга Силкина и Анастасия Прокопенко, в мужском турнире выступит Илья Полозков. Свои стартовые поединки проведут борцы вольного стиля Магомедхабиб Кадимагомедов (весовая категория 74 кг) и Денис Хроменков (125 кг). На турнире по женской борьбе выступит Ванесса Колодинская (53 кг). Виталий Жук продолжит состязания в десятиборье. Карина Демидик попытается пробиться в финал состязаний по прыжкам в высоту.-0-