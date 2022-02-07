7 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Участницы женской индивидуальной гонки в Чжанцзякоу провели пристрелку и готовы выйти на старт. Беларусь представят четыре биатлонистки, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Наставник белорусской команды Олег Рыженков отметил, что сегодня впервые за все время пребывания в биатлонном центре радует погода - светит солнце и почти нет ветра, чего здесь еще не было.
Гонка на 15 км с четырьмя огневыми рубежами начнется в полдень по минскому времени. Первой на дистанцию уйдет лидер общего зачета Кубка мира норвежка Марте Ройселанн. Первой из четырех представительниц Беларуси на лыжню выйдет Ирина Лещенко, у которой 14-й стартовый номер. Анна Сола стартует 27-й, Динара Алимбекова - 30-й, Елена Кручинкина - 35-й.
Всего в стартовый протокол внесены фамилии 89 стреляющих лыжниц.-0-