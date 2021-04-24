УЕФА перенес матчи ЧЕ из Дублина и Бильбао в Лондон, Севилью и Санкт-Петербург

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) окончательно утвердил список городов, в которых пройдут матчи предстоящего чемпионата Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Принято решение, что вместо испанской Бильбао матчи примет Севилья. Кроме того, встречи, которые должны были пройти в ирландском Дублине, перенесены в английский Лондон и российский Санкт-Петербург. Таком образом, поединки финального этапа 16-го континентального футбольного первенства состоятся на стадионах 11 городов Старого Света: Амстердама, Баку, Будапешта, Бухареста, Глазго, Копенгагена, Лондона, Мюнхена, Рима, Санкт-Петербурга, Севильи. Матч открытия Италия - Турция пройдет 11 июня на Олимпийском стадионе в Риме, финальный поединок 11 июля примет лондонский стадион "Уэмбли".

УЕФА также подтвердил, что все матчи континентального первенства пройдут в присутствии зрителей. Трибуны арен в Санкт-Петербурге и Баку будет разрешено заполнять на 50%. Будапешт намерен снять ограничение по заполняемости трибун, если болельщики будут придерживаться строгих правил по противодействию коронавирусу. Амстердам, Бухарест, Глазго, Копенгаген и Рим подтвердили квоту в 25-33%, причем это число может быть увеличено. Лондон подтвердил максимальную вместимость в 25% для трех матчей групповой стадии и встречи 1/8 финала, но оргкомитет планирует увеличить заполняемость к полуфиналам и финалу.

Изначально финальный этап чемпионата Европы должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года, однако в связи с пандемией COVID-19 турнир был перенесен на 2021 год. При этом логотип "Евро-2020" сохранен в маркетинговых целях.-0-