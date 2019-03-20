УЕФА представил официальный мяч квалификации чемпионата Европы 2020 года

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представил официальный мяч квалификационного этапа чемпионата Европы 2020 года, сообщает БЕЛТА.
Дизайн мяча выполнен в белых, желтых, голубых и красных тонах. УЕФА традиционно перед стартом очередного важного турнира радует болельщиков и команды новинками.
Первый тур отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года состоится уже в четверг, 21 марта. Сборная Беларуси в группе С сыграет в гостях с командой Нидерландов. Сегодня в 21.00 на стадионе "Фейеноорд" пройдет предматчевая тренировка белорусов. Во втором туре подопечные Игоря Криушенко сыграют 24 марта в Белфасте с Северной Ирландией.
Расписание отборочной группы С:
21 марта
Нидерланды - Беларусь, Северная Ирландия - Эстония;
24 марта
Нидерланды - Германия, Северная Ирландия - Беларусь;
8 июня
Эстония - Северная Ирландия, Беларусь - Германия;
11 июня
Германия - Эстония, Беларусь - Северная Ирландия;
6 сентября
Германия - Нидерланды, Эстония - Беларусь;
9 сентября
Северная Ирландия - Германия, Эстония - Нидерланды;
10 сентября
Нидерланды - Северная Ирландия, Беларусь - Эстония;
13 октября
Беларусь - Нидерланды, Эстония - Германия;
16 ноября
Германия - Беларусь, Северная Ирландия - Нидерланды;
19 ноября
Германия - Северная Ирландия, Нидерланды - Эстония.
Квалификация продлится с марта по ноябрь 2019 года и определит 20 участников финальной стадии - по два победителя десяти отборочных групп. Еще четыре команды будут отобраны по итогам турнира - Лиги наций УЕФА. Решающие стыковые матчи пройдут в марте 2020 года.
Чемпионат Европы 2020 года с участием 24 сборных пройдет с 12 июня по 12 июля в двенадцати городах Старого Света. Матч-открытие состоится 12 июня в Риме, а финал будет сыгран 12 июля на знаменитом стадионе "Уэмбли" в Лондоне.-0-
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