УЕФА представил официальный мяч квалификации чемпионата Европы 2020 года

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представил официальный мяч квалификационного этапа чемпионата Европы 2020 года, сообщает БЕЛТА.

Дизайн мяча выполнен в белых, желтых, голубых и красных тонах. УЕФА традиционно перед стартом очередного важного турнира радует болельщиков и команды новинками.

Первый тур отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года состоится уже в четверг, 21 марта. Сборная Беларуси в группе С сыграет в гостях с командой Нидерландов. Сегодня в 21.00 на стадионе "Фейеноорд" пройдет предматчевая тренировка белорусов. Во втором туре подопечные Игоря Криушенко сыграют 24 марта в Белфасте с Северной Ирландией.

Расписание отборочной группы С:

21 марта

Нидерланды - Беларусь, Северная Ирландия - Эстония;

24 марта

Нидерланды - Германия, Северная Ирландия - Беларусь;

8 июня

Эстония - Северная Ирландия, Беларусь - Германия;

11 июня

Германия - Эстония, Беларусь - Северная Ирландия;

6 сентября

Германия - Нидерланды, Эстония - Беларусь;

9 сентября

Северная Ирландия - Германия, Эстония - Нидерланды;

10 сентября

Нидерланды - Северная Ирландия, Беларусь - Эстония;

13 октября

Беларусь - Нидерланды, Эстония - Германия;

16 ноября

Германия - Беларусь, Северная Ирландия - Нидерланды;

19 ноября

Германия - Северная Ирландия, Нидерланды - Эстония.

Квалификация продлится с марта по ноябрь 2019 года и определит 20 участников финальной стадии - по два победителя десяти отборочных групп. Еще четыре команды будут отобраны по итогам турнира - Лиги наций УЕФА. Решающие стыковые матчи пройдут в марте 2020 года.

Чемпионат Европы 2020 года с участием 24 сборных пройдет с 12 июня по 12 июля в двенадцати городах Старого Света. Матч-открытие состоится 12 июня в Риме, а финал будет сыгран 12 июля на знаменитом стадионе "Уэмбли" в Лондоне.-0-