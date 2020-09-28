UEG подтвердил проведение чемпионата Европы по художественной гимнастике в Киеве

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионат Европы по художественной гимнастике в 2020 году, как и планировалось, пройдет в Киеве. Впрочем, статус отборочных к Играм в Токио состязания потеряют. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Европейского гимнастического союза (UEG).

Изначально европейское первенство в Киеве должно было пройти с 21 по 24 мая, однако турнир был перенесен из-за пандемии коронавируса. В обновленном графике соревнования запланированы на период с 26 по 29 ноября.

В чемпионате Европы будут участвовать спортсменки из 39 стран. Сборная России выступать на турнире не будет. Как ранее поясняла президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова, условия, которые выдвигают организаторы турнира в Киеве, для российских спортсменов неприемлемы. Речь идет об обязательной двухнедельной изоляции спортсменок накануне чемпионата в связи с профилактикой COVID-19.-0-