Украинец Александр Усик нокаутировал Тони Белью в бою за титул абсолютного чемпиона мира по боксу

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украинец Александр Усик нокаутировал британца Тони Белью в поединке за титул абсолютного чемпиона мира и сохранил пояса IBF, WBA, WBO и WBC, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Бой в Англии состоялся на стадионе "Манчестер Арена" и завершился в 8-м раунде. Победа стала для украинца 16-й в профессиональной карьере.
Среди белорусских боксеров чемпионскими титулами в профессиональном боксе владеют Кирилл Релих по версии WBA и Иван Баранчик по версии IBF.-0-
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