Украинец Василий Ломаченко выиграл бой за звание интерконтинентального чемпиона мира в легком весе

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украинский боксер Василий Ломаченко выиграл бой за звание интерконтинентального чемпиона мира в легком весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Двукратный олимпийский чемпион на нью-йоркской арене "Мэдисон Сквер Гарден" не оставил шансов ганскому атлету Ричарду Комми.

Спортсмены отбоксировали все 12 раундов, которые прошли с преимуществом украинца. В седьмом раунде он и вовсе отправил оппонента в нокдаун, но африканец продолжил бой. В итоге Василий Ломаченко победил единогласным решением судей.

После этой виктории на счету Василия Ломаченко стало 16 побед (11 нокаутом) и два поражения. Его соперник провел 30 побед (27 нокаутом) и теперь уже потерпел четыре поражения.-0-