25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук выиграла на этапе "Бриллиантовой лиги" в Дохе (Катар), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В споре за награду высшей пробы двукратная медалистка II Европейских игр в Минске с итоговым результатом 6,91 м в решающей стадии соревнований победила титулованную нигерийку Эсе Бруме. Африканка в лучшей попытке показала 6,71 м (6,68 м в финале). Замкнула тройку сильнейших шведская спортсменка Хадди Санья. Ее лучшего результата, 6,85 м, хватило бы для второго места, но в финальном раунде она прыгнула на 6,55 м, и этот показатель позволил ей выиграть лишь бронзу.

Мировой рекордсмен в прыжках с шестом Арман Дюплантис выиграл золото в своем виде программы лишь по дополнительным показателям с результатом 5,82 м. Второе и третье места с такой же покоренной высотой по итогам турнира заняли американец Сэм Кендрикс и француз Рено Лавиллени.

Именитый кениец Фергюсон Ротич праздновал триумф на дистанции 800 м - 1 мин. 44,16 сек. Вторым финишировал британец Эллиот Джайлс - 1 мин. 44,56 сек, третьим стал еще один кениец Уайслиф Киньямал - 1 мин. 45,68 сек.

Представительницы Кении Хеллен Обири (8 мин. 22,54 сек.), Агнес Тироп (8 мин. 22,92 сек.) и Беатрис Чепкоеч (8 мин. 22,92 сек.) оставили за собой все три призовых места на дистанции 3 тыс. м.

Американец Аарон Маллет победил в беге на 110 м с барьерами. Его показатель на финише - 13,15 сек. Вторым стал швейцарец Джейсон Джозеф - 13,4 сек., третьим прибежал британец Дэвид Кинг - 13,54 сек.

В беге на 800 м у женщин вне конкуренции была кенийка Фейс Кипьегон - 1 мин. 57,68 сек. Второе место заняла испанка Эстер Герреро - 1 мин. 59,22 сек., третья позиция у британки Адель Трейси - 1 мин. 59,87 сек.

Финальный забег на 100 м стал триумфальным для спортсменки из Ямайки Элейн Томпсон - 10,87 сек., вторая позиция у ивуарийки Мари-Жозе Та Лу - 11,21 сек., третье место осталось за американкой Кайлой Уайт - 11,25 сек.

"Бриллиантовая лига-2020" в отличие от прошлых лет не структурированная серия соревнований, ведущих к финалу. Традиционный решающий старт для представителей 24 дисциплин в Цюрихе также не состоится. Причина такого решения - несоответствие в тренировочных процессах спортсменов, невозможность обеспечить равные условия и справедливую систему квалификации.-0-