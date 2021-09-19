Умер английский футболист Джимми Гривз

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпион мира 1966 года и бронзовый призер чемпионата Европы 1968 года по футболу в составе сборной Англии Джимми Гривз скончался на 82-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Тоттенхэма".

"Мы чрезвычайно опечалены известием о кончине великого Джимми Гривза. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования семье и друзьям Джимми в это печальное время. Покойся с миром, Джимми", - говорится в публикации.

В составе сборной Англии футболист провел 57 матчей, в которых забил 44 мяча. Он выступал на позиции нападающего.-0-