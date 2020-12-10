Умер известный итальянский футболист Паоло Росси

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший футболист сборной Италии Паоло Росси скончался в возрасте 64 лет из-за рака легких, сообщает Euronews.

Паоло Росси стал одним из героев чемпионата мира 1982 года в Испании. В составе сборной Италии он завоевал главный трофей и стал лучшим бомбардиром турнира. В том же году он получил "Золотой мяч" как лучший футболист Европы и был признан лучшим футболистом года в мире по версии журнала World Soccer.

В составе сборной Италии Паоло Росси провел 48 матчей и забил 20 голов. С "Ювентусом" завоевал Кубок европейских чемпионов, Кубок обладателей кубков, Суперкубок УЕФА, два скудетто и Кубок Италии.

На протяжении карьеры Паоло Росси выступал за итальянские "Ювентус", "Комо", "Виченцу", "Милан" и "Верону". Он провел 340 матчей и забил 134 гола. Является рекордсменом сборной Италии по количеству голов на чемпионатах мира наряду с Роберто Баджо и Кристианом Вьери - каждый забил по девять мячей на мировых первенствах.

Паоло Росси входит в список величайших футболистов XX века по версии World Soccer и в список ФИФА 100, составленный Пеле.-0-