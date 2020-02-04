Умер олимпийский чемпион по хоккею Александр Скворцов

4 февраля, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Олимпийский чемпион 1984 года по хоккею Александр Скворцов умер в возрасте 65 лет. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского клуба "Торпедо", за который он играл на протяжении 15 лет (1974-1989).

Александр Скворцов выступал на позиции нападающего. В высшей лиге чемпионата СССР набрал 448 очков (244 шайбы + 204 передачи) в 591 матче.

Помимо "Торпедо", он играл за финский "Кярпят" (1989-1990) и шведский "Каликс" (1991-1994).

В составе сборной СССР он также стал серебряным призером Олимпиады-1980, обладателем Кубка Канады - 1981, трехкратным чемпионом мира, четырехкратным победителем европейского первенства, победителем Кубка вызова - 1979 (серия матчей между сборными СССР и НХЛ). Принял участие в Суперсерии-1982/1983. Также выступал в играх ЦСКА и "Крыльев Советов" в турне по Северной Америке.

По завершении игровой карьеры занимался тренерской деятельностью.-0-