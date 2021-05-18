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18 мая 2021, 21:38

УНИКС выиграл у "Локомотива-Кубани" в 1/2 финала Единой лиги ВТБ

Фото из архива
Фото из архива

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Краснодарский клуб "Локомотив-Кубань" уступил в овертайме казанскому УНИКСу в домашнем полуфинале Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В сегодняшней встрече в Краснодаре гости владели инициативой, но в концовке четвертой четверти хозяевам удалось сравнять результат - 79:79. И все же в овертайме казанские баскетболисты сумели добиться успеха - 98:87. В четвертьфинале краснодарская команда дважды обыграла подмосковные "Химки" - 89:80 (дома) и 92:85 (в гостях). Баскетболисты УНИКСа победили польский клуб "Зелена Гура" - 87:60 (дома) и 90:79 (в гостях).

В первом поединке другой полуфинальной пары баскетболисты ЦСКА выиграли в Санкт-Петербурге у победителя регулярного чемпионата "Зенита" с результатом 78:73. В четвертьфинальной серии до двух побед зенитовцы дважды уверенно переиграли пермскую "Парму" - 86:66 (дома) и 98:62 (в гостях). ЦСКА был сильнее "Нижнего Новгорода" - 72:76, 84:59 и 79:75.

Полуфинальные и финальная серии "банковского" турнира продлятся до трех викторий одной из команд. Победитель очередного сезона Единой лиги ВТБ определится не позднее 14 июня.

Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" провели нынешний чемпионат неудачно: в 24 играх они одержали всего три победы и заняли 13-е, последнее, место. Минчане еще ни разу не выходили в плей-офф этих состязаний. Единая лига ВТБ основана в 2008 году, самый титулованный клуб - ЦСКА, который 10 раз становился победителем, только в 2011 году первое место заняли "Химки". Прошлый сезон не был доигран до конца из-за коронавируса.-0-

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