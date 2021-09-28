Утверждена дата выборов нового главы Федерации хоккея Беларуси

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28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исполком Федерации хоккея Беларуси на сегодняшнем заседании утвердил дату внеочередной отчетно-выборной конференции. Она состоится 8 октября 2021 года, на ней будет избран новый руководитель ФХБ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе организации. Напомним, что с 9 сентября 2020 года федерацию возглавлял Дмитрий Басков, он покинул пост 10 сентября 2021-го. Срок выдвижения кандидатов на пост руководителя ФХБ истекает 3 октября. Кандидатуры на пост председателя выдвигают члены ФХБ - клубы, школы, областные федерации и общественные объединения, занимающиеся развитием и популяризацией хоккея на территории страны. Все предложения о кандидатах должны поступить в исполком ФХБ не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты проведения конференции, на которой проводятся выборы. Право участия в голосовании на конференции имеют председатель, его заместители, генеральный секретарь, а также иные члены исполкома, представители членов ФХБ (делегаты). Каждый член ФХБ вправе направить по одному делегату, уполномоченному представлять интересы члена ФХБ на конференции. Председатель ФХБ избирается и освобождается от занимаемой должности конференцией открытым голосованием. Полномочия к новому руководителю переходят сразу после утверждения итогов голосования.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!