В Бобруйске и Минске состоятся первые матчи 3-го тура футбольного чемпионата Беларуси

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Матчами в Бобруйске и Минске сегодня стартует 3-й тур чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На поле бобруйского стадиона имени Александра Прокопенко футболисты местной "Белшины" примут гостей из "Городеи" (начало игры в 17.00). Оба соперника потерпели по два поражения и пока не имеют зачетных баллов. Бобруйчане проиграли "Минску" - 1:3 (дома) и жодинскому "Торпедо-БЕЛАЗу" - 0:1 (в гостях). Городейцы сначала уступили "Витебску" - 0:1 (в гостях), а потом солигорскому "Шахтеру" - 0:2 (дома).

В 19.00 минское "Динамо" на своей арене начнет встречу с "Торпедо-БЕЛАЗом". На старте динамовцы проиграли дебютанту высшей лиги брестскому "Руху" - 0:1 (дома), а затем землякам из "Минска" - 2:3 (в гостях). В активе торпедовцев две виктории с одинаковым результатом 1:0 - над "Шахтером" (дома) и "Белшиной" (дома).

В субботу, 4 апреля, солигорский "Шахтер" примет на своем стадионе гродненский "Неман", на поле "Борисов-Арены" футболисты БАТЭ сыграют с "Рухом", чемпион страны брестское "Динамо" у себя дома встретится с мозырской "Славией".

В воскресенье, 5 апреля, центральным поединком станет столичное дерби между "Энергетиком-БГУ" и "Минском". Эти команды одержали по две победы. Кроме того, в этот день "Витебск" примет на своем поле "Смолевичи", а "Ислочь" на стадионе ФК "Минск" встретится со "Слуцком".

После двух туров турнирную таблицу возглавляют "Энергетик-БГУ", "Минск", "Торпедо-БЕЛАЗ" и "Ислочь", набравшие по 6 очков из 6 возможных. Без набранных очков столичное "Динамо", БАТЭ, "Белшина" и "Городея".-0-