17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бресте определились обладатели и призеры Кубка Беларуси по спортивной ходьбе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В стартах на 20 км у женщин победу праздновала Анна Терлюкевич из Минской области. Итоговое время победительницы - 1 ч 32 мин. 52 сек. Спортсменка из Гродненской области Анастасия Раровская выиграла серебро, пройдя дистанцию за 1 ч 33 мин. 30 сек. Третье место заняла Валерия Комель из Брестской области - 1 ч 35 мин. 33 сек.

В аналогичной дисциплине у мужчин первенствовал Александр Ляхович из команды Гродненской области - 1 ч 22 мин. 31 сек. Дмитрий Лукьянчук из Брестской области стал серебряным медалистом с личным рекордом 1 ч 23 мин. 7 сек. Бронзу выиграл атлет из Минской области Дмитрий Дюбин - 1 ч 23 мин. 31 сек.

На 35 км дистанции у женщин выиграла Надежда Дорожук из Гродненской области - 2 ч 57 мин. 33 сек. Серебряную медаль на свой счет записала Анастасия Родькина (Могилевская область) - 2 ч 59 мин. 33 сек. Бронзовая медаль пришлась впору Анастасии Яцевич из Брестской области - 3 ч 59 мин. 33 сек.

У мужчин в этом виде программы не было равных ходоку из Витебской области Анатолию Гомелеву - 2 ч 41 мин. 29 сек. Второе место занял Владимир Колесник из Бреста - 2 ч 45 мин. 35 сек.

С учетом этих результатов в командной борьбе победу одержала дружина Брестской области - 35 очков. Второе место у ходоков из Могилевской области - 31 очко. На третьем месте спортивный коллектив Гродненской области - 24 очка.

По традиции Белорусская федерация легкой атлетики вручила призы лучшим спортсменам турнира. Ими стали Анна Терлюкевич и Александр Ляхович.-0-