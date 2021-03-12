В финале проекта "300 талантов для Королевы" назвали медалистов в бросках мяча

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Названы обладатели медалей финала стартов "300 талантов для Королевы" в бросках мяча, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Среди спортсменов младшей возрастной группы (2-й класс) тройку сильнейших составили Артем Азаров (Гродненская область) - 9 м 40 см, Матвей Алешко (Минская область) - 8 м 20 см и уступивший по дополнительным показателям серебряному медалисту Глеб Девятилов (Гомельская область) - 8 м 20 см.

У ребят постарше (3-й класс) не было равных Дмитрию Ковальчуку (Гродненская область) - 11 м 40 см. Второе место осталось за Иваном Андреенко (Гомельская область) - 10 м 80 см. Третья позиция в итоговом протоколе за Арсеем Борковым (Гомельская область) - 10 м 60 см.

В старшей возрастной группе (4-й класс) дальше всех отправил снаряд Кирилл Филиппович (Гродненская область) - 12 м. Он опередил соперников из дружины Гомельской области Ивана Медведева - 11 м 80 см и Даниила Криштопика - 11 м 20 см.

Среди девочек младшей возрастной группы золото выиграла Анастасия Савок из Гродненской области - 7 м 40 см. Полина Макаревич из Гомельской области показала аналогичный результат, но уступила по дополнительным показателям. Третье место за Миланой Высоцкой из Могилевской области - 7 м.

В споре третьеклассниц победила Валерия Михальцова (Гомельская область) - 10 м 40 см. Вторая позиция за Меланией Тетерюковой из Гродненской области - 9 м 90 см. Еще она спортсменка из Гомельской области Валерия Семиход завершила данный вид программы с бронзой. Пропуском на пьедестал стал результат 9 м 40 см.

В состязаниях старшей возрастной группы у девочек (4-й класс) не было равных Ксении Побудей из Гродненской области - 12 м 80 см. Второе место у Дарьи Литвиновой из Гомельской области - 12 м. Третью позицию с результатом 11 м 60 см облюбовала Яна Дубицкая (Гродненская область).

Проект "300 талантов для Королевы" инициирован Белорусской федерацией легкой атлетики совместно с Министерством образования и Министерством спорта и туризма, а также Республиканским центром физического воспитания и спорта учащихся и студентов. Организаторы ставят перед собой задачу отбора и привлечения наиболее талантливых и способных к занятиям легкой атлетикой детей и подростков. Проект реализуется с 2015 года.-0-