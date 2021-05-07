В Японии завершились тестовые соревнования на олимпийском марафоне

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Саппоро завершились тестовые соревнования на олимпийской марафонской дистанции. Забеги прошли в формате полумарафона, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК.

Лучшее время среди мужчин показал бегун из Кении Хиллари Кипкоеч, а среди женщин - Моя Ишияма. Старты прошли с участием местных атлетов и небольшой группы участников из-за рубежа с соблюдением мер профилактики по распространению коронавируса и без зрителей.

Трассу в Саппоро посетил глава Международной федерации легкой атлетики (World Athletics) Себастьян Коэ, который отметил, что забеги показали высокий уровень возможностей организации марафонских стартов во время Игр. Марафон был перенесен из Токио в Саппоро из-за слишком жаркой погоды в столице Японии в июле-августе.

Из белорусских атлетов лицензии на участие в соревнованиях в этой дисциплине легкой атлетики ранее завоевали Анастасия Иванова, Ольга Мазуренок и Нина Савина.

Марафон на Играх в Токио пройдет в заключительный день Олимпиады 8 августа.-0-