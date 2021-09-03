3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Казани стартовали I Игры стран СНГ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

В столице Татарстана выступят более 220 белорусских спортсменов - в бадминтоне, баскетболе 3х3, боксе, дзюдо, карате, настольном теннисе, пулевой стрельбе, самбо, спортивной борьбе, таиландском боксе, футзале и танцевальном спорте.

Игры стран СНГ пройдут в Казани с 4 по 11 сентября. Уже стартовали предварительные соревнования по боксу (медали в этом виде будут разыграны 5 сентября) и греко-римской борьбе (награды разыграют 3 и 4 сентября).

Первоначально соревнования должны были пройти в столице Татарстана с 20 по 27 августа 2020 года, затем из-за пандемии коронавируса были перенесены на сентябрь того же года и впоследствии на 2021 год. В соревнованиях выступят спортсмены в возрасте от 14 до 23 лет. В программу Игр стран СНГ включено 16 видов спорта, в которых будут разыграны 182 комплекта наград - в бадминтоне, баскетболе (3х3), боксе, борьбе на поясах, дзюдо, карате, корэш, настольном теннисе, стрельбе пулевой, самбо, спортивной борьбе, стендовой стрельбе, тайском боксе, танцевальном спорте, футзале и художественной гимнастике.

Талисманом Игр является Снежный барс, национальный символ Республики Татарстан.-0-