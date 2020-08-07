В Манчестере и Турине определятся четвертьфиналисты футбольной Лиги чемпионов

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вслед за рестартом футбольной Лиги Европы сегодня возобновятся матчи 1/8 финала главного клубного турнира Старого Света - Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Английский "Манчестер Сити" примет на своей арене мадридский "Реал". В их первой встрече в испанской столице англичане выиграли со счетом 2:1.
В другом сегодняшнем поединке итальянский "Ювентус" сыграет в Турине с французским "Лионом". В первом матче французы победили у себя дома с минимальным перевесом - 1:0.
Еще две ответные встречи 1/8 финала состоятся 8 августа: "Бавария" (Мюнхен, Германия) - "Челси" (Лондон, Англия; первый матч - 3:0), "Барселона" (Испания) - "Наполи" (Италия; первый матч - 1:1).
Две пары участников четвертьфинальной стадии ЛЧ уже известны: "Лейпциг" (Германия) - "Атлетико" (Мадрид, Испания), "Аталанта" (Бергамо, Италия) - "Пари Сен-Жермен" (Франция).
Начиная с 1/4 финала матчи чемпионской Лиги пройдут с 12 по 23 августа на футбольных аренах в Португалии.-0-